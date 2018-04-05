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05 апреля 2018
04 апреля 2018
03 апреля 2018
13:34  05 апреля 2018 0

Прокуратура не успела проверить сгоревший в Тюмени торговый центр после трагедии в Кемерове

Последствия пожара в гипермаркете детских товаров
Пожар в супермаркекте игрушек разгорелся в ночь на 5 апреляФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Областная прокуратура собиралась проверить сгоревший магазин игрушек в Тюмени на следующей неделе, 12 апреля. Об этом «URA.RU» сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

В прокуратуре региона, в свою очередь, рассказали, что сейчас активно проводятся проверки крупных торговых объектов — в связи с поручением Генпрокуратуры РФ после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. «Соблюдение правил пожарной безопасности проверяется с привлечением сотрудников МЧС. У нас составлены графики проверок», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.

Напомним, пожар в крупном магазине игрушек Rich Family в Тюмени произошел в ночь на 5 апреля. Пламя быстро распространилось на 3 тысячи квадратных метров. При тушении здания были задействованы 63 человека личного состава, а также 24 единицы спецтехники. В МЧС рассказали, что причины и ущерб от пожара сейчас устанавливаются.

Дарья Корчак
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