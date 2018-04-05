Прокуратура не успела проверить сгоревший в Тюмени торговый центр после трагедии в Кемерове

Областная прокуратура собиралась проверить сгоревший магазин игрушек в Тюмени на следующей неделе, 12 апреля. Об этом «URA.RU» сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.
В прокуратуре региона, в свою очередь, рассказали, что сейчас активно проводятся проверки крупных торговых объектов — в связи с поручением Генпрокуратуры РФ после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. «Соблюдение правил пожарной безопасности проверяется с привлечением сотрудников МЧС. У нас составлены графики проверок», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.
Напомним, пожар в крупном магазине игрушек Rich Family в Тюмени произошел в ночь на 5 апреля. Пламя быстро распространилось на 3 тысячи квадратных метров. При тушении здания были задействованы 63 человека личного состава, а также 24 единицы спецтехники. В МЧС рассказали, что причины и ущерб от пожара сейчас устанавливаются.