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05 апреля 2018
14:09  05 апреля 2018 0

Лавров считает дело Скрипаля глумлением над международным правом

Всероссийский форум
Глава МИД давно не делал столь жестких заявленийФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Глава российского МИД Сергей Лавров назвал «неприкрытым глумлением над международным правом» кампанию, развернутую на Западе после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скандал стал вымышленным или инсценированным предлогом для демонизации РФ в мире.

«Такого неприкрытого глумления над международным правом, дипломатической этикой, элементарными приличиями мы давно не видели», — цитирует Ларова телеканал 360. При этом министр подчеркнул, что целому ряду стран, выславших российских дипломатов «в знак солидарности» с Великобританией и США, «просто выкрутили руки», отмечает «Федеральное агентство новостей».

После обвинения России в причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии несколько десятков стран объявили персонами нон грата более сотни российских дипломатов, напоминает ФБА «Экономика сегодня». После ответных мер России иностранным представителям также пришлось покинуть ее территорию. Так, из посольства США в Москве их вывозила в аэропорт целая кавалькада легковых машин и автобусов, пишет «Национальная служба новостей».

Владимир Васин
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