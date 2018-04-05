СМИ: Британия нашла место производства «Новичка» в России

09:10 05 апреля 2018 0

Британские специалисты якобы нашли источник производства яда, которым отравили Скрипалей Фото: скриншот видео

Спецслужбы Великобритании заявили об обнаружении секретной лаборатории в России, в которой был создан яд «Новичок», отравивший Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом сообщило одно из британских изданий.

Раскрыть местонахождение «секретной лаборатории» источники издания отказались, отмечает Nation News со ссылкой на The Times. При этом они утверждают, что британским спецслужбам якобы через несколько дней после отравления Скрипалей удалось вычислить наиболее вероятный источник производства нервно-паралитического вещества. При этом они не уверены в месте расположения лаборатории, однако в причастности России не сомневаются.

Антироссийской линии продолжает придерживаться и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, пишет «Национальная служба новостей». «У России был мотив для преследования Сергея Скрипаля», — написал он на своей странице в Twitter, не приведя никаких реальных доводов, которые могли бы придать убедительности его утверждениям.