{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
05 апреля 2018
04 апреля 2018
09:10  05 апреля 2018 0

СМИ: Британия нашла место производства «Новичка» в России

Британские специалисты якобы нашли источник производства яда, которым отравили СкрипалейФото: скриншот видео
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Спецслужбы Великобритании заявили об обнаружении секретной лаборатории в России, в которой был создан яд «Новичок», отравивший Сергея и Юлию Скрипаль. Об этом сообщило одно из британских изданий.

Раскрыть местонахождение «секретной лаборатории» источники издания отказались, отмечает Nation News со ссылкой на The Times. При этом они утверждают, что британским спецслужбам якобы через несколько дней после отравления Скрипалей удалось вычислить наиболее вероятный источник производства нервно-паралитического вещества. При этом они не уверены в месте расположения лаборатории, однако в причастности России не сомневаются.

Антироссийской линии продолжает придерживаться и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, пишет «Национальная служба новостей». «У России был мотив для преследования Сергея Скрипаля», — написал он на своей странице в Twitter, не приведя никаких реальных доводов, которые могли бы придать убедительности его утверждениям.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров