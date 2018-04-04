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04 апреля 2018
03 апреля 2018
07:49  04 апреля 2018 0

Британия не смогла доказать вину России в отравлении Скрипаля

Британские эксперты не смогли установить происхождение вещества, которым был отравлен СкрипальФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Британские эксперты не нашли доказательств того, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены ядом, произведенным в России. Об этом сообщил глава британской исследовательской лаборатории.

«Мы не смогли доказать, что Скрипали были отравлены веществом из России», — сказал руководитель лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхед, чьи слова приводит издание «Утро.ру». Специалистам так и не удалось установить, откуда нервно-паралитическое вещество попало на территорию Великобритании. «Мы смогли идентифицировать яд как „Новичок“, как нервно-паралитическое вещество военного назначения. Мы не установили точный источник», — пояснил Эйткенхед. По его словам, результаты исследований были переданы правительству.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лондону придется приносить извинения Москве. По его словам, в этом деле «маразм уже зашел слишком далеко», передает «Национальная служба новостей». Он также уверен, что обвинения со стороны Великобритании никогда не подтвердятся.

Дарья Корчак
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