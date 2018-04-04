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04 апреля 2018
17:44  04 апреля 2018 2

Пушков назвал заказчика «дела Скрипаля»

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Сенатор выразил сомнения по поводу разведданных БританииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Лондон не нашел бы широкой поддержки в «деле Скрипаля», если бы в успехе антироссийской кампании не была заинтересована американская сторона. Об этом заявил на брифинге представитель Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

Парламентарий назвал Штаты «застрельщиком антироссийской кампании», так как они активнее других проявили себя в высылке дипломатов. По словам Пушкова, без США Великобританию поддержали бы не более 10 стран и за антироссийской деятельностью на европейском пространстве стоит именно Америка, пишет РИА «Новости».

Сенатор также ожидает вбросов в британской прессе по поводу разведданных. «Сам факт восстановления Юлии Скрипаль ставит под большие сомнения использование нервно-паралитического газа. От него не восстанавливаются», — уточнил Пушков. Также его насторожил некий сотрудник специальных служб, который в течение первых 10 минут ввел Скрипалям антидот, откуда-то узнав, каким именно ядом были отравлены отец и дочь.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери без сознания 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Ранее Пушков высмеял постоянно появляющиеся в зарубежных СМИ версии об отравлении, назвав их бредовыми и «рассчитанными на идиотов», передавало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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