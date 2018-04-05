Митинг «За чистый воздух» в Москве перенесли из-за переговоров с подмосковными властями

Правительство Московской области пригласило за стол переговоров организаторов митинга «За чистый воздух» в Москве. На встрече будет присутствовать министр экологии и природопользования Александр Коган.
О переговорах сообщил один из организаторов митинга, оппозиционер Сергей Удальцов на своей странице в Twitter. «Безусловно, это является успехом общественных активистов, так как одним из основных требований митинга как раз и является «начало полноценного диалога чиновников и представителей общественности по вопросам, связанным с ситуацией на подмосковных мусорных полигонах», — написал Удальцов.
Он сообщил, что организаторы изначально хотели провести акцию 7 апреля, но из-за переговоров и ввиду того, что митинг помешает москвичам готовиться к Пасхе, было принято решение перенести протест на более позднюю дату.
В марте на свалке в подмосковном Волоколамске произошел выброс свалочного газа, после которого в больницы города обратилось большое количество детей с жалобами на плохое самочувствие. Ранее сообщалось, что компанию «Ядрово», которая обслуживает скандальную свалку, могут привлечь к ответственности по нескольким статьям, в том числе уголовным — из-за отравления местных жителей.
3 апреля один из акционеров компании принес публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Тем временем девочку-мем, которая показала, что во всем виноват глава Подмосковья Андрей Воробьев, вместе с семьей отправят в Голландию, чтобы они посмотрели на то, как там ведется переработка мусора. Об этом сообщил сам губернатор Воробьев и добавил, что все расходы на себя возьмет областное правительство.