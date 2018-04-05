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05 апреля 2018
18:29  05 апреля 2018 0

После скандала с бандой убийц в тюменском управлении ФСБ новая отставка

Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
В РУФСБ по Тюменской области продолжаются увольненияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарь РУФСБ России по Тюменской области Вячеслав Соломатин покинул пост. Сейчас место сотрудника, ответственного за связи с общественностью в ведомстве, пустует. Об увольнении Соломатина в четверг, 5 апреля, сообщили «URA.RU» сразу три источника в правоохранительных органах региона.

По неофициальным данным, пресс-секретарь оставил службу в рядах органов госбезопасности из-за проблем со здоровьем. Как вспоминают коллеги, Вячеслав Соломатин перед уходом часто жаловался на самочувствие и озвучивал намерения уйти на отдых. На последнем месте пресс-секретарь отслужил более 5 лет. «На его место человека до сих пор найти не могут», — рассказывает один из собеседников агентства, знакомый с положением дел в ведомстве.

В РУФСБ по Тюменской области (помимо юга области курирует ХМАО и ЯНАО) в августе 2017 года сменился руководитель. После скандала с бандой убийц, состоящей из действующих «чекистов», прежний начальник управления Вадим Пятилетов ушел в отставку. Группировка наводила страх на предпринимателей области как минимум 8 лет, убивая бизнесменов и похищая принадлежащие им ценности. Место руководителя занял выходец с Дальнего Востока полковник Игорь Кочнев. После назначения Кочнева сменился ряд территориальных кураторов ведомств, в том числе и в автономных округах.

Получить комментарии Вячеслава Соломатина, а также пресс-службы ФСБ в Тюменской области на момент подготовки материала не удалось — их мобильные и служебные телефоны недоступны.

Эльдар Булатов
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