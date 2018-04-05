Путин рассказал, что нужно для «прорывного» развития страны

18:58 05 апреля 2018 0

Президент предупредил, что «нет времени на раскачку» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет времени на раскачку, стране нужно заниматься экономическим развитием. Пути «прорыва» он наметил на заседании Госсовета. Об этом пишут РИА «Новости».

По мнению Путина, прежде всего необходимо обеспечить высокий уровень конкуренции во всех сферах жизни россиян. «Для прорывного развития страны критически важно обеспечить экономические свободы, высокий уровень конкуренции», — пояснил глава государства. Он подчеркнул, что многое здесь зависит от власти, но ответственность за формирование делового климата, культуры предпринимательства и честной конкуренции несет и сам бизнес.

При этом Путин отметил, что ни чиновники, ни предприниматели не должны быть временщиками и заботиться только о своем благополучии. «Впереди у нас большие задачи и большие цели. Полагаю, что бизнес-сообщество понимает, насколько важен его вклад в прорывное развитие страны», — подчеркнул президент, добавив, что времени на раскачку уже нет.