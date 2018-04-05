Губернатор Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Об этом сообщил «URA.RU» глава городского избиркома Илья Захаров.
Захаров уточнил, что теперь документ должна опубликовать «Областная газета», и через 10 дней после этого закон вступит в силу. Ориентировочно это произойдет 18 апреля. Что касается отмены закона, глава горизбиркома отметил, что обратная процедура есть, но, по его мнению, к ней не прибегнут. «Отменить этот закон можно только одним способом — принять новый, возвращающий прямые выборы, но никто ведь не будет вносить изменения, сами понимаете», — пояснил Захаров.
Напомним, 3 апреля в Екатеринбурге были отменены всенародные выборы мэра. Документ поддержали 42 депутата Заксобрания региона, 4 депутата высказались «против». Руководитель администрации главы региона Владимир Тунгусов пояснил преимущества нововведения. «Это позволяет исправить недостатки так называемой двухголовой модели, при которой глава города — председатель думы — не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере», — отметил он.
Нынешний глава Екатеринбурга — председатель гордумы Евгений Ройзман был избран на общегородских выборах в 2013 году. После того как в городе отменили прямые выборы, Ройзман организовал двухтысячный митинг. Его поддержали либеральные оппозиционные политики и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.