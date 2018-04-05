На Урале начнут продавать часы от Кустурицы, Водяновой и потомка Николая II

22:38 05 апреля 2018 0

Открытие продаж в День космонавтики Фото: часовой завод «Ракета»

В Екатеринбурге можно будет купить часы с оригинальным авторским дизайном от Эмира Кустурицы, российской модели Натальи Водяновой, космонавта Сергея Крикалева, звезд Большого театра и наследника российской короны, представителя дома Романовых князя Ростислава Романова. Об этом «URA.RU» сообщил представитель часового завода «Ракета», членом совета директоров которого является представитель дома Романовых.

Купить авторские часы можно будет в бутике завода «Ракета», который скоро появится в столице Урала. «После успешного открытия монобрендового бутика на Тверской в Москве, а также в престижном универмаге „У Красного моста“ в Санкт-Петербурге и на Вандомской площади в Париже, русский исторический бренд обосновался на Урале», — рассказала «URA.RU» представитель часового завода «Ракета» Виктория Медникова.

По ее словам, торжество запланировано на День космонавтики — 12 апреля, откроет бутик креативный директор «Ракеты» граф Жак фон Полье. «Многие русские ценители часового производства хотят увидеть в магазинах настоящие российские бренды и получить квалифицированное обслуживание. Поэтому мы приняли решение открыть собственные часовые бутики „Ракета“. Будущее розничной торговли класса „люкс“ определяется правильным соотношением между контролируемым присутствием в Интернете и в собственных магазинах», — отмечает граф Жак фон Полье.

Помимо марки «Ракета», в бутике будут представлены и часы «Победа», выпускаемые с 1945 года. Впрочем, вполне вероятно, что наибольшим спросом будут пользоваться часовые изделия от наследника российской короны — князя Ростислава Романова (которому прочат возглавить в будущем дом Романовых). Ранее «URA.RU» сообщало о том, что к 100-революции он выпустил ограниченную серию часов с капелькой собственной крови: представляя их в интернете, он опубликовал видеоролик, в котором резал себя до крови. Осенью 2017 Романов побывал в Екатеринбурге, посетив Ганину Яму, Поросенков Лог и «Зал Романовых» в Свердловском областном краеведческом музее. После этого визита он нарисовал картинки-скетчи с этими памятными местами.

Так будет выглядеть будущий бутик Фото: часовой завод «Ракета»

Фото: часовой завод «Ракета»