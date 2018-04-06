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06 апреля 2018
05 апреля 2018
03:55  06 апреля 2018 0

Бородина ударила участницу «Дома-2» за хамство. ВИДЕО

Ведущая не стерпела непристойного поведения со стороны участницы проекта Елены ХроминойФОТО: Ксения Бородина/Instagram

В эфире реалити-шоу «Дом-2» ведущая Ксения Бородина не смогла стерпеть хамства со стороны участницы проекта Елены Хроминой и ударила ее по голове папкой. Таким образом ведущая отомстила ей за оскорбления в адрес сидящих гостей, а также психолога Натальи Толстой.

На видеозаписи отчетливо видно, что Хромина «разошлась» и начала оскорблять всех, кто сидел рядом с ней в студии. Сначала она осудила участницу «Дома-2» Александру Черно за то, что она слишком много ест и поэтому толстеет. После этого она обозвала сидящую в зале женщину, которая оказалась психологом Натальей Толстой, старой и надменно выразилась, что та ей просто завидует. «А вы мне просто завидуете, женщина. Я молодая, а вы старая», — цитирует Life Хромину.

После такой выходки, Бородина не вытерпела и слегка ударила девушку папкой, а потом обратилась к ней. «Почему людей тут оскорбляешь? Наталья Толстая — психолог, между прочим, многоуважаемый. А ты хамка!» — высказалась телеведущая.

Напомним, бывшие участники проекта «Дома-2» рассказали о деньгах, которые выплачиваются участникам реалити-шоу. Оказывается, что гонорары получают далеко не все, а их сумма сильно отличается в зависимости от статуса, авторитета и рейтинга.

Александр Черноскутов
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