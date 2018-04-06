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06 апреля 2018
05 апреля 2018
04:29  06 апреля 2018 0

Минфин одобрил идею обязательного страхования пассажиров такси

Клипарт., такси
Предыдущая версия законопроекта не нашла поддержки в правительствеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство финансов РФ поддержало идею введения обязательного страхования пассажиров такси. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

«Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний, будем с комитетом их обсуждать», — приводит слова замглавы Минфина ТАСС. Моисеев также пояснил, что в предыдущей версии законопроекта содержались предложения, которые могли привести к уходу с рынка легальных операторов такси.

Такси является единственным видом пассажирского транспорта, который не попадает под действие закона об обязательном страховании перевозчиков (ОСГОП). Вследствие чего, пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, где самая большая компенсация за гибель пассажира составляет около 500 тысяч рублей, в то время как по закону об ОСГОП она составляет 2,025 миллиона рублей.

Отмечается, что закон должен вступить в силу только спустя год после официального опубликования. В течение 60 дней после вступления в силу перевозчики будут обязаны застраховать ответственность. Ранее сообщалось, что этот законопроект вносился в Государственную думу в январе текущего года, однако, тогда правительство его не поддержало.

Александр Черноскутов
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