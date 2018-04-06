Стало известно, когда США официально объявят о новых санкциях против России

07:06 06 апреля 2018 0

Вашингтон продолжит санкционную политику против Москвы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Белый дом объявит о новых санкциях против российских чиновников и бизнесменов в пятницу, 6 апреля. Об этом сообщает Wall street journal со ссылкой на источники в администрации президента США.

«Администрация Трампа планирует объявить о санкциях в отношении российской правящей элиты в пятницу в плане реализации утвержденных конгрессом мер по наказанию за вмешательство в выборы в США в 2016 году», — говорится в сообщении издания. По данным Wall street journal, решение по санкциям было принято до начала расследования «дела Скрипалей» британскими властями. Несмотря на это, новые ограничения призваны поддержать официальный Лондон в конфликте с Москвой.



Ранее «URA.RU» сообщало, что в новый санкционный список США могут попасть шесть российских олигархов, имена которых американские СМИ не уточняли. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков усомнился в правильности термина, использованного журналистами Washington Post. Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — заявил он.