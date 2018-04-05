США введут санкции против российских олигархов

07:23 05 апреля 2018 0

Россию продолжают «пробовать на прочность» Фото: depositphotos.com © URA.RU

До конца текущей недели Вашингтон введет в действие новый пакет антироссийских санкций. Ограничения будут распространены на нескольких россиян, которых ранее обвинили во «вмешательстве в выборы» в США.

Что именно будет сделано, американские власти предпочитают умалчивать. Известно лишь, что санкции коснутся как минимум шести российских «олигархов», сообщили РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

В марте США по той же причине ввели санкции в отношении 19 россиян и пяти компаний из РФ, напомнил также телеканал 360. Подобные меры позволяет предпринимать закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), а также исполнительный указ № 13694 о «Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность».

Накануне пресс-секретарь президента Дональда Трампа Сара Сандерс призвала международное сообщество усилить давление на РФ. «Мы просим Россию изменить свое поведение и стать хорошим участником процесса. Другие страны должны также усилить», цитирует RT официального представителя Белого дома. Также Сандерс выразила неудовольствие тем, что после «дела Скрипаля» Америка выслала 60 российских дипломатов, а остальные страны ограничились 5-6, добавляет агентство Nation News.