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05 апреля 2018
15:52  05 апреля 2018 0

Песков заявил, что в России нет олигархов

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, песков дмитрий
Представитель Кремля не верит в «российских олигархов»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах США создать черный список российских предпринимателей. Представитель Кремля заявил, что Москва не получала официальных уведомлений, и усомнился в существовании «олигархов» в России. Об этом пишет РБК.

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Песков пояснил, что Кремль видел сообщения о черном списке российских олигархов, которые фигурируют в англосаксонских СМИ, но подтверждениz этой информации у Москвы нет. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что не согласен с формулировкой «российские олигархи». «Фразу „российские олигархи“ считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — заявил Песков.

Как ранее писало «URA.RU», Вашингтон до конца этой недели планирует ввести новый пакет антироссийских санкций. Ограничения будут распространяться в отношении нескольких граждан, которых ранее обвинили во «вмешательстве в выборы» в США. Предполагается, что санкции коснутся как минимум шести российских «олигархов», сообщало издание The Washington Post.

Ранее из-за дела Скрипаля США выдворили 60 российских дипломатов, Россия в ответ выслала 60 американских сотрудников дипведомств. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обвинила Москву в ухудшении отношений с Вашингтоном. «Америка не оставит это без внимания и подготовит ответные меры», — заявила она.

Наталья Михалева
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