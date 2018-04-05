Песков заявил, что в России нет олигархов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о планах США создать черный список российских предпринимателей. Представитель Кремля заявил, что Москва не получала официальных уведомлений, и усомнился в существовании «олигархов» в России. Об этом пишет РБК.
Песков пояснил, что Кремль видел сообщения о черном списке российских олигархов, которые фигурируют в англосаксонских СМИ, но подтверждениz этой информации у Москвы нет. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что не согласен с формулировкой «российские олигархи». «Фразу „российские олигархи“ считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», — заявил Песков.
Как ранее писало «URA.RU», Вашингтон до конца этой недели планирует ввести новый пакет антироссийских санкций. Ограничения будут распространяться в отношении нескольких граждан, которых ранее обвинили во «вмешательстве в выборы» в США. Предполагается, что санкции коснутся как минимум шести российских «олигархов», сообщало издание The Washington Post.
Ранее из-за дела Скрипаля США выдворили 60 российских дипломатов, Россия в ответ выслала 60 американских сотрудников дипведомств. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс обвинила Москву в ухудшении отношений с Вашингтоном. «Америка не оставит это без внимания и подготовит ответные меры», — заявила она.