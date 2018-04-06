Тюменскому водителю, выгнавшему ребенка из автобуса, пообещали «билет в больницу»

11:21 06 апреля 2018 0

Водитель выставил из автобуса ребенка с льготной картой Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени обсуждают новый скандал с «изгнанием» из автобуса ребенка. При этом, как написала в соцсети мама девочки, ситуация повторилась уже практически демонстративно — причем речь идет о том же автобусе и том же водителе.

«В МФЦ нам выдали льготную карту как многодетной семье, которая предусматривает бесплатный проезд по городу Тюмень и Тюменскому району», — рассказала женщина в паблике «Типичная Тюмень» в «ВК». Она продолжила: «Водитель Заквасин зимой выгнал девочку из последнего рейса 127 Тюмень — Горьковка в 19:00 с этой картой. А дальше что? Куда она должна идти ночью в городе? Позвонили, поговорили, ладно. Но ситуация повторилась. 04.04 этот же водитель опять не пустил ее в автобус».

«Дело даже не в 50 рублях на проезд, а в том, как можно оставить ребенка на улице, зная, что он уже не сможет добраться до дома», — добавила женщина. С ней согласно абсолютное большинство комментаторов, которые крайне резко характеризовали личность водителя, пообещали ему «билет в больницу» и предложили «дать по лицу». Некоторые осведомились, почему родители не обращаются в прокуратуру и почему у ребенка не было денег. Мать ответила: «Зачем? Ведь девочке и так положен бесплатный проезд и никаких проблем с другими водителями у нее не возникает».

Комментарий руководства ГБУ Тюменской области «Объединение автовокзалов и автостанций» корреспонденту «URA.RU» оперативно получить не удалось. На предприятии не ответили на телефонный звонок. Как уже сообщало агентство, это не первый скандал в Тюмени, когда детей высаживают из транспорта, не интересуясь их дальнейшей судьбой. Последним таким случаем заинтересовалась прокуратура.