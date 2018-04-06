Фигурантов громкого коррупционного скандала в УМВД ХМАО выпустили из СИЗО

Главу ОМВД Николая Плаксина и начальника отдела организации применения административного законодательства из регионального управления МВД Романа Недыбу, которых подозревают в получении взятки в крупном размере, отпустили под домашний арест. Об этом 6 апреля «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
Стоит отметить, что в рамках расследования уголовного дела против Плаксина были выявлены дополнительные эпизоды получения обвиняемыми взяток, а также факты злоупотребления ими должностными полномочиями. «По данным фактам возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. „а, в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ», — сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. В окружном суде ХМАО обещали позже прокомментировать информацию источника.
Напомним, громкий коррупционный скандал разразился в марте 2018 года. В Нефтеюганске был ликвидирован незаконный склад поддельного алкоголя. Следователи считают, что Плаксин и его коллега получали взятки от хозяина склада Тимурлана Худаярова. Кроме того, они закрывали глаза на преступления, связанные с продажей контрафактного алкоголя, а также оказывали всяческое покровительство недобросовестному предпринимателю.