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Жителя ХМАО отправят в колонию из-за друга, который уехал воевать за ИГИЛ
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Главные новости Югры
12:15  06 апреля 2018 0

Фигурантов громкого коррупционного скандала в УМВД ХМАО выпустили из СИЗО

Приговор по делу о массовой драке у ТЦ Дирижабль. Екатеринбург, уголовное дело, приговор, клетка, арест, решетка, подсудимый, суд, задержание
Югорские следователи выявили дополнительные эпизоды получения обвиняемыми взяток и факты злоупотребления должностными полномочиямиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главу ОМВД Николая Плаксина и начальника отдела организации применения административного законодательства из регионального управления МВД Романа Недыбу, которых подозревают в получении взятки в крупном размере, отпустили под домашний арест. Об этом 6 апреля «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что в рамках расследования уголовного дела против Плаксина были выявлены дополнительные эпизоды получения обвиняемыми взяток, а также факты злоупотребления ими должностными полномочиями. «По данным фактам возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. „а, в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ», — сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре. В окружном суде ХМАО обещали позже прокомментировать информацию источника.

Напомним, громкий коррупционный скандал разразился в марте 2018 года. В Нефтеюганске был ликвидирован незаконный склад поддельного алкоголя. Следователи считают, что Плаксин и его коллега получали взятки от хозяина склада Тимурлана Худаярова. Кроме того, они закрывали глаза на преступления, связанные с продажей контрафактного алкоголя, а также оказывали всяческое покровительство недобросовестному предпринимателю.

Игорь Волосин
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