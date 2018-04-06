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06 апреля 2018
15:50  06 апреля 2018 9

Обвиняемый во взятках бывший челябинский губернатор прислал ролик из Лондона. ВИДЕО

Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич на фоне британского флага и Биг Бена. Лондон, юревич михаил, биг бен
Михаил Юревич «передал привет» из ЛондонаФото: Вадим Ахметов, коллаж — Полина Крюкова © URA.RU, видео: канал «Неюревич» на YouTube
новость из сюжета:
Уголовное дело экс-губернатора Михаила Юревича
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Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич прислал видео из Лондона, на котором продемонстрировал хорошую физическую форму. На ролике бывший глава региона в фитнес-центре подошел к турнику и подтянулся 27 раз.

Последнее подтягивание далось Михаилу Юревичу тяжело. Однако не каждый 49-летний мужчина сможет подтянуться так же. Михаил Юревич ходил в фитнес-залы, еще будучи губернатором. Как рассказывали чиновники корреспонденту «URA.RU», он был помешан на здоровом образе жизни. Однажды он отправил в отпуск человека из своего окружения только после того, как тот взвесился у него в рабочем кабинете и обещал, что не привезет ни одного лишнего грамма.

Напомним, Михаил Юревич обвиняется в получении взяток от представителей дорожного бизнеса на 3,4 млрд рублей и от экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко на 23 млн рублей. В пресс-службе экс-губернатора заявляют, что он своей вины не признает. Фигурантами дела по «откатам» с дорожной революции также стали Маргарита Бутакова, теща бизнес-партнера Юревича Вадима Белоусова, и менеджер «Макфы» Андрей Чуркин. Во время расследования его заочно арестовали по решению суда. Когда решался этот вопрос, Михаил Юревич вылетел из Израиля, где проходил лечение, в Лондон. Его представители объяснили это необходимостью обследования на предмет онкологического заболевания.

Владимир Мичурин
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