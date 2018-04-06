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06 апреля 2018
18:10  06 апреля 2018 2

Экс-сотрудник ГРУ Скрипаль пошел на поправку

Дорожная клиническая больница
Скрипаль вышел из критического состоянияФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, вышел из критического состояния. Он «хорошо реагирует на лечение», передает «Национальная служба новостей» со ссылкой на информагентство Bloomberg.

Ранее его дочь Юлия Скрипаль во время разговора со своей двоюродной сестрой Викторией сообщила, что отец «спит и отдыхает». По информации Nation News, когда Юлия вышла из комы и рассказала о своем самочувствии, МИД Великобритании направил срочное дипломатическое обращение российским послам.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери 4 марта, их нашли на скамейке в бессознательном состоянии. Британия считает, что в их отравлении нервно-паралитическим веществом виновна Россия, Москва все обвинения отрицает. Многие страны в связи с делом Скрипаля выдворили из своих городов российских дипломатов.

Ксения Томашова
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