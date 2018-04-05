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05 апреля 2018
17:21  05 апреля 2018 0

Отравленная дочь Скрипаля пообщалась по телефону с сестрой из России

Вероятно, Юлии удалось поговорить с родственницейФото: Юлия Скрипаль, Facebook
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Вечером 4 апреля состоялся телефонный разговор дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии с ее двоюродной сестрой Викторией. Запись обнародовал телеканал «Россия 1» в эфире программы «60 минут».

Юлия рассказала родственнице, в каком состоянии находятся они с отцом. «Все хорошо, все решаемо. Все поправляются, все живы. Отец сейчас отдыхает, спит», — цитирует дочь Скрипаля RT. Она добавила, что получила телефон в больнице на время и скоро выпишется. Также Юлия Скрипаль сказала двоюродной сестре, что та не сможет получить визу Великобритании, чтобы ее навестить. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ведущие канала пока не подтвердили подлинность записи разговора.

Ранее Виктория Скрипаль заявила о намерении забрать двоюродную сестру из Британии, писали Nation News. Для этого она подала документы на получение визы. Напомним, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери 4 марта. «URA.RU» писало, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить. Врачи заявили, что Сергей находится в критическом, но стабильном состоянии. В отравлении нервно-паралитическим веществом Скрипалей Великобритания обвинила Россию, Москва все отрицает.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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