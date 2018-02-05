22:08 05 февраля 2018 1

Представитель главы чеченской республики уже работает в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Массовая драка между кавказцами и бывшими силовиками в Югре переросла в перестрелку. Один из участников потасовки попал в больницу с простреленной головой, а сам конфликт стал поводом для создания в ХМАО представительства Чеченской республики. Об этом в понедельник, 5 февраля, «URA RU» сообщили сразу несколько источников знакомых с ситуацией.

По словам собеседника «URA.RU» в правоохранительных органах, конфликт между уроженцами Чечни и выходцами из силовых структур произошел в Мегионе в ночь с 1 на 2 февраля. Источник утверждает, что в разборках принимали участие более 20 человек.

Причиной конфликта мог стать денежный долг Фото: Илья Московец © URA.RU

Собеседники агентства утверждают, что разногласия между двумя компаниями появились из-за денежного долга и переросли в потасовку. Дальнейшие разборки продолжились за городом, где один из мужчин (предположительно, бывший сотрудник силовых структур) достал травматический пистолет и выстрелил в лицо своему обидчику. По другой версии событий, пострадавший сам выхватил пистолет, но был обезоружен, после чего получил серьезное ранение.

«Пуля попала в голову уроженцу Кавказа Исламу Абдуллаеву 1979 года рождения, который сейчас госпитализирован и находится в крайне тяжелом состоянии. Его прооперировали и сделали трепанацию черепа. По данному факту сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело», — комментирует инсайдер агентства.

По словам собеседников, одним из инициаторов конфликта был друг Абдулаева Ильяс, чью фамилию уточнить не удалось. Он получил негативную славу в Мегионе и Нижневартовске, неоднократно провоцировал драки, и даже стрелял из травматического пистолета около одного из ночных заведений города.

Подтвердить или опровергнуть информацию источников на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре попросили написать официальный запрос на имя руководителя управления Василия Романицы.

Участники конфликта были вооружены Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам источника в правительстве ХМАО, некоторые из участников массового конфликта уже находятся у себя на родине в Чеченской республике, а случай стал поводом для образования в ХМАО официального представительства Чечни.

Как сообщил агентству председатель чеченской диаспоры в Сургуте Бислан Махмудов, он не знает подробностей произошедшего. «Мы сейчас проводим хорошую профилактическую работу по всему округу, наши земляки лояльно настроены по отношению к силовикам. Тем более Рамзан Кадыров дал команду соблюдать порядок в округе. Мы регулярно встречаемся с его представителем, работаем с молодежью. Поэтому, мне кажется, если такой конфликт произошел и информация скрывается, виноваты сами силовики», — прокомментировал председатель чеченской диаспоры в Сургуте Бислан Махмудов.

Также Бислан Махмудов сообщил, что для урегулирования подобных конфликтов в ХМАО уже назначен официальный представитель Рамзана Кадырова Адлан Орзалиев, а сейчас решается вопрос о появлении его заместителей. «Это должны быть авторитетные чеченцы, которые будут работать в каждом городе региона», — прокомментировал общественник.

Получить комментарий Адлана Орзалиева на момент публикации материала не удалось. Телефон представителя Рамзана Кадырова недоступен для звонков журналистов.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО заявили, что в правительстве региона не контролируют создание представительств тех или иных республик. «Институт представителя республики — это одна из практик общения внутри землячества, механизм внутреннего взаимодействия между национально — культурными объединениями. Данные вопросы относятся исключительно к компетенции самих национально-культурных автономий и не являются предметом регуляции со стороны органов государственной власти региона», — отметили в депсвязей.

Как ранее собщало «URA.RU», похожий инцидент в этой части ХМАО произошел 27 июля 2017 года. Массовая драка со стрельбой между чеченцами и неизвестными в штатском разразилась на одной из улиц Нижневартовска в 30 километрах от Мегиона. По одной из версий, в конфликте участвовали сотрудники Росгвардии, а разборкам предшествовал конфликт на поминках молодого человека, погибшего накануне в автокатастрофе.

Согласно этой точке зрения, юноша приобрел у кавказцев автомобиль, однако разбился, не успев за него расплатиться. Продавцы приехали требовать деньги у отца должника (по неподтвержденным данным, около миллиона рублей), и тот попросил помощи у знакомых силовиков.

После произошедшего инцидента сообщалось о массовой чистке внутри нижневартовского штаба Росгвардии. Силовикам велели написать заявление на увольнение по собственному желанию.