Кавказцы Югры обратятся к Кадырову за защитой

22:04 31 октября 2017 0

Глав Чеченской республики Рамзан Кадыров стал последней надеждой для кавказцев Югры — они говорят о притеснениях и дискриминации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скандал с дискриминацией людей с неславянской внешностью в ХМАО выходит на федеральный уровень — лидер чеченской диаспоры в Югре намерен подключить к нему самого известного земляка, Рамзана Кадырова. По словам руководителя чечено-ингушского национально-культурного центра «Вайнах» (Сургут) Бислана Махмудова, другого выхода из сложившейся в регионе ситуации он просто не видит.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» Бислан Махмудов, предвзятое отношение к кавказцам в Югре в последнее время заметно усилилось. «Даже моему сыну отказали в занятиях в спортзале. Он боксер, спортсмен, вообще не похож на кавказца, но когда там узнали национальность, сразу запретили. Мы не те чеченцы, что были раньше. Не надо нас ассоциировать с террористами, преступниками, бандитами. Мы полноправные граждане Российской Федерации. Я во время войны в Чечне в больнице всех лечил. Мне боевики угрожали, но я же не выбирал, чьи жизни спасать», — комментирует Махмудов.

Лидер сургутских чеченцев Бислан Махмудов уверен — помочь может только Кадыров Фото: sitv.ru

Лидер чеченской диаспоры уверяет, едва ли не каждый тренажерный зал Сургута отказывает людям с неславянской внешностью. «Мы с Вагифом [Абдуллаевым, лидером дагестанской диаспоры] уже решили — будем жестко разговаривать с любым директором, который так поступает, пусть даже он пуп земли. Какое право он имеет отказывать нашим молодым парням. И не только в фитнес-центрах проблема. Моего племянника недавно задержали возле магазина „Аура“. Шесть часов продержали в отделе полиции, я сам ездил туда. Почему так произошло? Если наши земляки нарушают закон, мы всегда поможем. Сами разбираемся. Кто недостойно ведет себя, звоним домой, и он уезжает», — горячится Бислан Махмудов.

Старейшина уверен, здесь необходимо вмешательство максимально авторитетных людей. «У меня столько жалоб на дискриминацию, просто не успеваю разбираться. Рамзан Ахмадович в Чечне со всего мира людей с распростертыми объятиями принимает. А здесь что происходит? Я уже говорил с земляками, ведем переговоры, дойдем до Рамзана Ахмадовича, и будем на этом уровне разбираться», — говорит лидер сургутских чеченцев.

Глава дагестанской диаспоры Вагиф Абдуллаев поддерживает земляков с Кавказа Фото: Алексей Андронов © URA.RU

О системной дискриминации людей с неславянской внешностью в Сургуте стало известно почти случайно — двум азербайджанцам (родившимся в Сургуте) отказали в занятиях в фитнес-центре Platinum. Об этом они рассказали в видеороликах, которые суммарно набрали почти 100 тысяч просмотров и вызвали бурные обсуждения не только в ХМАО, но и за пределами региона.

Администрация сургутского фитнес-клуба Platinum ранее опровергла предположение, что двум потенциальным клиентам отказали в занятиях из-за их национальности. Предварительную проверку со стороны службы безопасности в учреждении назвали стандартной процедурой, по которой фитнес-клуб работает много лет. В фитнес-центре также добавили, что, возможно, клиенты вели себя агрессивно, поэтому получили отказ.

Скриншот переписки, в которой администратор фитнес-центра объясняет отказ кавказцу Фото: читатели «URA.RU»

В азербайджанской диаспоре Сургута честно признаются — такие мелкие случаи происходят слишком часто, но из-за резонанса старейшины уже начали разбираться в ситуации, и выяснилась удивительная деталь — в фитнес-центрах отказывают кавказцам, ссылаясь на некое указание местной администрации. В распоряжении «URA.RU» есть даже скриншот переписки, где администратор одного из тренажерных залов перекладывает ответственность на чиновников. «В связи с последними событиями в Сургуте, администрация города дала указание проверять всех особо тщательно! Видимо, что-то их не устроило при проверке», — говорится в письме.

19 августа в центре Сургута 19-летний юноша Артур Гаджиев, переодетый в одежды, характерные для приверженцев радикального ислама, устроил беспричинную резню. Серьезно пострадали восемь человек. Сам нападавший был ликвидирован нарядом полиции. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России «ИГИЛ», хотя Гаджиев официально не являлся ее членом. Как ранее сообщало агентство, после этой истории мэров югорских городов назначили персонально ответственными за межнациональный климат на вверенных им территориях. Во всех муниципалитетах пройдут проверки состояния дел в данной сфере.

Уточнить информацию, связаны ли отказы кавказцам с резней, на момент публикации не удалось — в Platinum обещали перезвонить корреспонденту агентства и прокомментировать ситуацию, однако так этого и не сделали.

«Не знаю, насколько это правдоподобно про указание администрации, но такой был ответ. Я не думаю, что глава города Вадим Шувалов будет доволен таким поведением фитнес-центров. Да, это частная компания, но это общественное место. Пусть у себя дома в квартиру не пускают кого-то. Между диаспорами налажен контакт, нет конфликта, это наш город, и мы тоже следим за порядком в нем», — рассказывает глава азербайджанской диаспоры Азад Сеидов.

В мэрии Сургута на момент публикации не прокомментировали эту ситуацию — в адрес главы города направлен официальный запрос. Но, по словам одного из сотрудников администрации, скорее всего, в тренажерных залах просто пытаются спасти репутацию, свалив все на чиновников. «Мне неизвестно о подобных указаниях, циркулярах, телефонограммах в адрес руководителей любых компаний, в том числе и фитнес-центров. Да, администрация занимается профилактикой экстремизма, но если подобное распоряжение и было, в чем я сомневаюсь, то речи не шло об отказе всем людям с неславянской внешностью. Просто сотрудники фитнес-центров облажались, и сейчас пытаются переложить ответственность на власть», — говорит собеседник на условиях анонимности.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО не стали комментировать события в Сургуте.

«URA.RU» будет следить за развитием событий.