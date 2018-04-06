Захарова призвала Британию объяснить отказ в выдаче визы сестре Скрипаль

23:23 06 апреля 2018 0

Хотя бы «из гуманитарных соображений» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Британские дипломаты должны найти в себе силы, чтобы ясно высказаться о причинах отказа в выдаче визы Виктории — сестре Юлии Скрипаль, которая была отравлена вместе с отцом в Солсбери. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Исходя из гуманитарных соображений, Великобритания, официальные лица, британские дипломаты обязаны найти в себе силы и высказаться официально по поводу хотя бы этого аспекта», — приводит RT ее слова.

Ранее сообщалось, что Виктории Скрипаль было отказано в визе после того, как она заявила, что хочет забрать сестру из Англии в Россию. По словам собеседника BBC в визе было отказано, так как Викторию могут использовать в качестве пешки, «подверженной влиянию Кремля».

Ранее сообщалось, что Юлия Скрипаль после того, как пришла в сознание позвонила сестре и сказала, что они с отцом, бывшим полковником ГРУ идут на поправку. Британские дипломаты также передали, что она якобы отказалась от помощи российского посольства.