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07 апреля 2018
14:38  07 апреля 2018 0

Бурятия сделает новый беспилотник для «Почты России». Первый разбился через 35 метров полета

Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон
Стоимость разбившегося дрона составила 1,2 млн рублей (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Бурятии не намерены останавливать работу над созданием квадрокоптеров для «Почты России», несмотря на неудачу при первом пробном запуске летающего «почтальона». Об этом на своей странице в Facebook заявил глава республики Алексей Цыденов.

«Наша задача была не просто запустить дрон — главная идея была начать выпуск беспилотных аппаратов в Улан-Удэ. Разместить новое производство, то есть создать новые рабочие места с хорошей зарплатой для людей и с дополнительными налогами для республики», — объяснил он причины, по которым в Бурятии взялись за производство беспилотников. Цыденов пообещал учесть ошибки и в любом случае запустить проект: «Наши дроны полетят! Теперь это дело принципа — оправдать доверие, оказанное Почтой России».

Как сообщало «URA.RU», первые испытания почтового дрона, которые прошли 2 апреля, окончились неудачей — беспилотник вскоре после запуска отклонился от заданного курса, врезался в стену дома и рухнул на землю. Местная телерадиокомпания «Аригус» тогда сообщила, что стоимость разбившегося дрона составила 1,2 млн рублей. Алексей Цыденов после крушения предположил, что оно могло произойти из-за многочисленных точек WiFi в расположенных рядом жилых домах.

Глава Бурятии оптимистично пригласил представителей СМИ на новый запуск дрона, отметив, что «выдача касок будет бесплатной». Когда состоятся новые испытания, он не уточнил.

Наталья Володина
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