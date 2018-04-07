В Бурятии не намерены останавливать работу над созданием квадрокоптеров для «Почты России», несмотря на неудачу при первом пробном запуске летающего «почтальона». Об этом на своей странице в Facebook заявил глава республики Алексей Цыденов.
«Наша задача была не просто запустить дрон — главная идея была начать выпуск беспилотных аппаратов в Улан-Удэ. Разместить новое производство, то есть создать новые рабочие места с хорошей зарплатой для людей и с дополнительными налогами для республики», — объяснил он причины, по которым в Бурятии взялись за производство беспилотников. Цыденов пообещал учесть ошибки и в любом случае запустить проект: «Наши дроны полетят! Теперь это дело принципа — оправдать доверие, оказанное Почтой России».
Как сообщало «URA.RU», первые испытания почтового дрона, которые прошли 2 апреля, окончились неудачей — беспилотник вскоре после запуска отклонился от заданного курса, врезался в стену дома и рухнул на землю. Местная телерадиокомпания «Аригус» тогда сообщила, что стоимость разбившегося дрона составила 1,2 млн рублей. Алексей Цыденов после крушения предположил, что оно могло произойти из-за многочисленных точек WiFi в расположенных рядом жилых домах.
Глава Бурятии оптимистично пригласил представителей СМИ на новый запуск дрона, отметив, что «выдача касок будет бесплатной». Когда состоятся новые испытания, он не уточнил.