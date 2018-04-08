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08 апреля 2018
07 апреля 2018
06:46  08 апреля 2018 0

Украинские полицейские спасли день рождения криминального авторитета

Киллера задержали неподалеку от места, где собрались представители криминального сообществаФото: Вячеслав Аброськин, Facebook

Полиция города Днепр (Украина) задержала находившегося в международном розыске подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Как сообщил первый замруководителя нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, в момент захвата у задержанного был изъят снаряженный пистолет и средства связи.

При этом, как отметил руковдитель, неподалеку от места событий отмечал свой день рождения местный криминальный авторитет Сергей Олейник, известный в уголовном мире как Умка Днепропетровский. «Случайно или нет, но в это же время рядом отмечали день рождения Умки представители криминального мира и их друзья», — сообщил Аброськин.

Однако, по словам замначальника полиции, интересно даже не это: во время операции «воры», обеспокоенные происходящим, попытались выяснить, почему кого-то задерживают — «Мы же договорились, чтобы никого сегодня не трогали!». «Мы никогда с ворами не договаривались и договариваться не будем, — заявил Аброськин. — Полиция никогда не пойдет на договоренности с воровским миром».В то же время у Вячеслава Аброськина вызвала искреннее недоумение реакция «воров»: «Как же так? Это же нужно было так случится, что благодаря удачной работе полиции спасена жизнь какого-то «вора»… в этот праздничный вечер для «воров»

Отметим, по информации украинской полиции Умка является одним из тех украинских «воров», которые приобрели свои звания, не просидев в местах лишения свободы ни дня. Еще одним украинским авторитетом такого рода является Андрей Недзельский, известный как Неделя. В отличии от Умки, делающего свои дела в Днепре, Неделя практически не покидает пределов Киева.

Виктор Жуков
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