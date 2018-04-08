В Крыму электричка снесла автобус, погибли пять человек

Пять человек погибли в результате столкновения электропоезда и микроавтобуса в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, еще несколько человек пострадали. Все они были пассажирами микроавтобуса. ДТП произошло в Армянске на железнодорожном переезде, уточнили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым. Однако информацию о погибших и пострадавших не подтвердили, сославшись на то, что данные проверяются. По данным Mash, электричка врезалась в маршрутку, среди пострадавших есть ребенок.
В микроавтобусе в момент столкновения находились 13 человек. Никто из пассажиров электрички в ЧП не пострадал. В министерстве здравоохранения Крыма уточнили, что в ДТП пострадали три человека, пятеро погибли. Сейчас выясняется, что стало причиной трагедии.