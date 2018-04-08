Чайка требует вернуть деньги
Генпрокурор РФ Юрий Чайка призвал Великобританию вернуть России более 500 млрд рублей, выведенных гражданами РФ, обвиняемыми в совершении экономических преступлений. Данное заявление Чайка сделал в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.
«Преступников можете оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши», — пояснил генпрокурор. Он также напомнил, что, начиная с 2002 года, в Англию были направлены запросы о выдаче более 60 россиян, скрывающихся там от правосудия.
Генпрокурор также указал на то, что в Британии начал действовать закон о криминальных финансах. Он обязывает иностранных владельцев имущества объяснить происхождение своих активов.