Столкновение электрички и автобуса в Крыму стало предметом уголовного дела, которое возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ. Следователи допрашивают свидетелей ЧП, в ближайшее время будет установлен перевозчик, которому принадлежала попавшая под поезд «маршрутка».
Как уже сообщало агентство, 7 апреля микроавтобус «Мерседес Спринтер», перевозивший 13 пассажиров из Севастополя в Армянск, выехал на железнодорожный переезд между Армянском и Красноперекопском. Здесь в него врезался электропоезд, следовавший рейсом «Армянск—Керчь». Переезд оборудован звуковой и световой сигнализацией, которая была в исправном состоянии, уточнили «URA.RU» в МВД по республике Крым.
Уже опубликован список жертв ДТП: в столкновении погибли пять человек (один остается неопознанным) и пострадали семь, в том числе несовершеннолетний. Ранее предполагалось, что пострадавших было 12, сообщает агентство Nation News.