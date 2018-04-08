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08 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:37  08 апреля 2018 0

После столкновения автобуса и электрички в Крыму возбуждено уголовное дело. Ищут организатора перевозок. ФОТО

Микроавтобус изуродовало при столкновенииФото: пресс-служба МВД по республике Крым

Столкновение электрички и автобуса в Крыму стало предметом уголовного дела, которое возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ. Следователи допрашивают свидетелей ЧП, в ближайшее время будет установлен перевозчик, которому принадлежала попавшая под поезд «маршрутка».

Как уже сообщало агентство, 7 апреля микроавтобус «Мерседес Спринтер», перевозивший 13 пассажиров из Севастополя в Армянск, выехал на железнодорожный переезд между Армянском и Красноперекопском. Здесь в него врезался электропоезд, следовавший рейсом «Армянск—Керчь». Переезд оборудован звуковой и световой сигнализацией, которая была в исправном состоянии, уточнили «URA.RU» в МВД по республике Крым.

Уже опубликован список жертв ДТП: в столкновении погибли пять человек (один остается неопознанным) и пострадали семь, в том числе несовершеннолетний. Ранее предполагалось, что пострадавших было 12, сообщает агентство Nation News.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Владимир Васин
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