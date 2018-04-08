Число пострадавших уменьшилось в сравнении с изначальным
Опубликован список погибших и пострадавших при столкновении электрички и автобуса в Крыму. Среди пострадавших есть ребенок, а одна из жертв до сих пор остается неопознанной, уточняет Life.ru.
В результате ДТП пострадали семь человек, еще пятеро погибли. О состоянии здоровья и характере травм оставшихся в живых жертв инцидента информации по-прежнему нет. На месте происшествия работает оперативный штаб, сообщает агентство Nation news.
Одна из жертв остается неизвестной, персональные данные несовершеннолетних запрещено публиковать в СМИ
Как уже писало «URA.RU», 8 апреля в 11:45 в Армянске электропоезд врезался в маршрутку, въехавшую на железнодорожный переезд. В салоне микроавтобуса находились 13 человек. Видео с места ЧП было опубликовано в интернете.