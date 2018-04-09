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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:50  09 апреля 2018 0

В Москве автомобиль «скорой помощи» перевернулся в жестком ДТП. ВИДЕО

Минирование и эвакуация правительственных зданий. Челябинск, правительство челябинской области, скорая помошь
Медикам, которые везли пациента в больницу, самим пришлось оказывать помощьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четыре человека пострадало в Москве в результате ДТП с участием машины «скорой помощи» и легкового автомобиля вечером в воскресенье, 8 апреля. На видеозаписи камер наружного наблюдения «скорая» при столкновении переворачивается, а затем продолжает двигаться по инерции, ударяясь при этом в столб уличного освещения.

«В результате столкновения кареты „скорой помощи“ и легкового автомобиля марки Subaru в районе пересечения улицы Перовская и Зеленого проспекта травмы получили четыре человека», — сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей ГУ ГИБДД столицы.

Отметим, инцидент произошел около 19:00 мск. Изначально сообщалось о троих пострадавших, среди которых водитель, врач и пациент, находившийся в салоне «неотложки».

Евгений Александров
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