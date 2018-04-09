Четыре человека пострадало в Москве в результате ДТП с участием машины «скорой помощи» и легкового автомобиля вечером в воскресенье, 8 апреля. На видеозаписи камер наружного наблюдения «скорая» при столкновении переворачивается, а затем продолжает двигаться по инерции, ударяясь при этом в столб уличного освещения.
«В результате столкновения кареты „скорой помощи“ и легкового автомобиля марки Subaru в районе пересечения улицы Перовская и Зеленого проспекта травмы получили четыре человека», — сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителей ГУ ГИБДД столицы.
Отметим, инцидент произошел около 19:00 мск. Изначально сообщалось о троих пострадавших, среди которых водитель, врач и пациент, находившийся в салоне «неотложки».