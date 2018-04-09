{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
01:21  09 апреля 2018 0

Девять стран призвали собрать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
В Совете Безопасности ООН 9 апреля состоятся два заседанияФото: Patrick Gruban, Wikipedia

Девять стран заявили о необходимости в срочном порядке созвать заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии. Об этом сообщили в британском постпредстве.

«Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д’Ивуар запросили экстренной встречи СБ ООН для обсуждения сообщений о химической атаке в Сирии. Встреча, как ожидается, пройдет в понедельник», — говорится в сообщении.

До этого глава французского МИД Жан-Им Ле Дриан рассказал, что Париж призвал созвать Совбез ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте. По его словам, Франция готова взять на себя все обязанности в борьбе с распространением химических веществ, как уже об этом не раз заявлял французский лидер Эмманюэль Макрон, пишет RT.

Российские власти, в свою очередь, предложили провести в понедельник, 9 апреля, заседание по теме «Угрозы миру и безопасности». Отмечается, что оно должно состояться в 22:00 по московскому времени (в Нью-Йорке в это время будет 15:00). Уже затем Совбез обсудит сообщения о химатаке на территории Сирии, передает «Газета.ру».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров