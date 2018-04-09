Девять стран призвали собрать экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии

01:21 09 апреля 2018 0

В Совете Безопасности ООН 9 апреля состоятся два заседания Фото: Patrick Gruban, Wikipedia

Девять стран заявили о необходимости в срочном порядке созвать заседание Совета Безопасности ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии. Об этом сообщили в британском постпредстве.

«Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д’Ивуар запросили экстренной встречи СБ ООН для обсуждения сообщений о химической атаке в Сирии. Встреча, как ожидается, пройдет в понедельник», — говорится в сообщении.

До этого глава французского МИД Жан-Им Ле Дриан рассказал, что Париж призвал созвать Совбез ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте. По его словам, Франция готова взять на себя все обязанности в борьбе с распространением химических веществ, как уже об этом не раз заявлял французский лидер Эмманюэль Макрон, пишет RT.

Российские власти, в свою очередь, предложили провести в понедельник, 9 апреля, заседание по теме «Угрозы миру и безопасности». Отмечается, что оно должно состояться в 22:00 по московскому времени (в Нью-Йорке в это время будет 15:00). Уже затем Совбез обсудит сообщения о химатаке на территории Сирии, передает «Газета.ру».