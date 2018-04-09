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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:08  09 апреля 2018 0

Минтранс ужесточит наказание перевозчикам за задержанные рейсы

Клипарт, разное. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, аэропорт, ожидание, задержка рейса
По новым правилам каждый час задержки будет стоить авиакомпании 399 рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соответствии с новым законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков, штрафные санкции за задержанные рейсы будет увеличена не менее, чем в 14 раз. Таким образом, каждый час задержки по вине авиакомпании будет компенсироваться суммой в 399 рублей. Сейчас компенсация составляет всего 25 рублей в час.

Как сообщают «Известия», законопроект, над которым работает Минтранс, подразумевает внесение поправок в действующий Воздушный кодекс. Пока работа над документом не завершена, и размеры новых штрафов и компенсаций окончательно не утверждены, однако они в любом случае не будут превышать 50% от стоимости перевозки. Кроме того, речь идет о задержках, когда вина перевозчика очевидна: задержки вылетов в связи с неблагоприятными метеоусловиями, как и при возникновении иных форс-мажорных обстоятельств, компенсировать пассажирам не будут.

Документ, как ожидается, будет принят уже до наступления чартерного сезона. По мнению экспертов, изменения повысят пунктуальность и дисциплинированность перевозчиков.

Отметим, в соответствии с действующими на территории России авиационными правилами, при задержке или переносее рейса пассажирам предоставляется стандартный набор услуг: при задержке более двух часов — напитки, при задержке более четырех часов — горячее питание, а при задержке вылета более чем на шесть часов — место в гостинице.

Александр Поздеев
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