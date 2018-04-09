СМИ сообщили о ракетном ударе по авиабазе правительственных войск в Сирии

07:02 09 апреля 2018 2

Сирийские ПВО сообщили об отражении воздушного налета Фото: Twitter

Один из наиболее значимых военных объектов правительственных войск Сирии, авиабаза Т-4 (Тийяс) на востоке провинции Хомс, в ночь на понедельник, 9 апреля, подверглась ракетному обстрелу. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство САНА, несколько ракет типа «Томагавк» были выпущены силами коалиции, возглавляемой США.

«Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США», — приводится сообщение информагентства. Силы ПВО Сирийской Арабской армии открыли огонь по воздушным целям. Информация о нанесенном базе ущербе не поступала.

Как сообщает телеканал «Аль-Маядин», ракеты вошли в воздушное пространство Сирии и Ливана со стороны Средиземного моря. Между тем, в Пентагоне удар по объектам в Сирии пока не подтверждают.