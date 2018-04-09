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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:23  09 апреля 2018 0

СМИ узнали о новых санкциях Белого дома против России

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Ранее сообщения о применении химоружия в Сирии Минобороны РФ опроверглиФото: Ксения Сальникова © URA.RU

«Белый дом» планирует обсудить ввод новых санкций против России в связи с информацией о химатаке на мирных жителей в Сирии. Проект ограничений будет готовить новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, известный своими жесткими взглядами. Ранее сообщения о применении химоружия в Сирии Минобороны РФ опровергли.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт пообещала, что США «приложат все усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие в Сирии и в других местах». О планах обсуждения новых санкций сообщил источник «Коммерсанта», близкий к Госдепу США.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев предположил, что новые санкции затронут других граждан России, которые числятся в «кремлевском списке». «Там было гораздо больше фамилий и организаций. Санкции, которые были объявлены недавно, компактные, то есть они в меньшей мере соответствуют этому списку. Они могут просто продолжать объявлять санкции в рамках того подхода и списка, который им был разработан», — в эфире «Национальной службы новостей» высказал мнение Рогулев.

Ранее, 6 апреля, США опубликовали санкционный список против российских бизнесменов, чиновников и юридических лиц. Всего в нем оказалось 38 фигурантов и 12 компаний.

Павел Маркуш
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