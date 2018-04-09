СМИ узнали о новых санкциях Белого дома против России

«Белый дом» планирует обсудить ввод новых санкций против России в связи с информацией о химатаке на мирных жителей в Сирии. Проект ограничений будет готовить новый советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, известный своими жесткими взглядами. Ранее сообщения о применении химоружия в Сирии Минобороны РФ опровергли.
Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт пообещала, что США «приложат все усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие в Сирии и в других местах». О планах обсуждения новых санкций сообщил источник «Коммерсанта», близкий к Госдепу США.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев предположил, что новые санкции затронут других граждан России, которые числятся в «кремлевском списке». «Там было гораздо больше фамилий и организаций. Санкции, которые были объявлены недавно, компактные, то есть они в меньшей мере соответствуют этому списку. Они могут просто продолжать объявлять санкции в рамках того подхода и списка, который им был разработан», — в эфире «Национальной службы новостей» высказал мнение Рогулев.
Ранее, 6 апреля, США опубликовали санкционный список против российских бизнесменов, чиновников и юридических лиц. Всего в нем оказалось 38 фигурантов и 12 компаний.