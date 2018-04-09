{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
16:01  09 апреля 2018 0

Путин распорядился отправить призывников на уральские заводы

Путин на ЧТПЗ и ЭТЕРНО. Челябинск, путин владимир, этерно
Главу государства заинтересовало предложение металлурговФото: пресс-служба губернатора Челябинской области © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил ведомству Сергея Шойгу рассмотреть предложение Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) о прохождении срочной службы выпускников местных училищ рядом с ЧТПЗ. Об этом сообщает сайт Кремля.

Идею ранее озвучил совладелец группы ЧТПЗ, председатель совета директоров Андрей Комаров. Бизнесмен предложил «приписывать» призывников, уже прошедших через заводские образовательные центры, к воинским частям, расположенным вблизи заводов. Кроме того, по мнению Комарова, предприятия должны иметь интеллектуально-техническую базу, которая позволяла бы молодым солдатам не потерять за время службы уже приобретенные навыки.

Новость по теме
Владелец ЧТПЗ представил Путину новую систему подготовки кадров для промышленности

Это предложение руководство металлургического завода озвучило во время рабочей поездки президента Путина в Свердловскую область 6 марта 2018 года. Глава государства поручил министру обороны РФ Шойгу рассмотреть это предложение и выступить с докладом до 30 сентября 2018 года — говорится на сайте Кремля. Проходить альтернативную службу на оборонных заводах Путин разрешил призывникам в мае 2015 года, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, глава государства рекомендовал правительству Среднего Урала рассмотреть вопрос о строительстве в Нижнем Тагиле закрытого легкоатлетического манежа. Как сказано в документе, доложить о принятом решении свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву нужно будет до 1 августа 2018 года.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров