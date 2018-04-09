Путин распорядился отправить призывников на уральские заводы

16:01 09 апреля 2018 0

Главу государства заинтересовало предложение металлургов Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил ведомству Сергея Шойгу рассмотреть предложение Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) о прохождении срочной службы выпускников местных училищ рядом с ЧТПЗ. Об этом сообщает сайт Кремля.

Идею ранее озвучил совладелец группы ЧТПЗ, председатель совета директоров Андрей Комаров. Бизнесмен предложил «приписывать» призывников, уже прошедших через заводские образовательные центры, к воинским частям, расположенным вблизи заводов. Кроме того, по мнению Комарова, предприятия должны иметь интеллектуально-техническую базу, которая позволяла бы молодым солдатам не потерять за время службы уже приобретенные навыки.

Это предложение руководство металлургического завода озвучило во время рабочей поездки президента Путина в Свердловскую область 6 марта 2018 года. Глава государства поручил министру обороны РФ Шойгу рассмотреть это предложение и выступить с докладом до 30 сентября 2018 года — говорится на сайте Кремля. Проходить альтернативную службу на оборонных заводах Путин разрешил призывникам в мае 2015 года, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, глава государства рекомендовал правительству Среднего Урала рассмотреть вопрос о строительстве в Нижнем Тагиле закрытого легкоатлетического манежа. Как сказано в документе, доложить о принятом решении свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву нужно будет до 1 августа 2018 года.