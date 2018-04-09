Директор пермской УК отправился под домашний арест за смерть ребенка

В Перми директора УК «Гарант» Алексея Рямова приговорили к домашнему аресту до окончания следствия по делу о падении снега на девятимесячного ребенка. Решение об этом вынес суд Кировского района Перми.
Руководитель Следственного отдела по Кировскому району Антон Фотин сообщил «URA.RU», что руководитель фирмы теперь проходит по делу в статусе обвиняемого, хотя до этого был подозреваемым. Также обвиняемым стал инженер коммунальной компании.
Снег на коляску с ребенком упал с крыши дома на улице Маршала Рыбалко 2 апреля. Пострадавшую девочку госпитализировали в краевую детскую больницу, где она умерла. В управляющей компании говорили, что чистили крышу дома вовремя, а снег на коляску упал с балкона. Однако следователи считают, что ответственность за произошедшее лежит именно на работниках коммунальной компании.