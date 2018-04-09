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Главные новости Тюменской области
16:50  09 апреля 2018 0

Крупнейший тюменский ТЦ провалил проверку после трагедии в Кемерове

Система автоматического пожаротушения в здании оказалась неисправна«ВКонтакте», «ТРЦ Колумб Тюмень»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В торгово-развлекательном центре Тюмени «Колумб» не соблюдали требования пожарной безопасности. Это выяснилось в ходе совместной внеплановой проверки сотрудниками прокуратуры и МЧС.

За организацию и соблюдение требований пожарной безопасности в здании отвечало ООО агентство «Коммерческая недвижимость». В ходе проверки неисправной оказалась система автоматического пожаротушения, аппараты противодымной защиты, а также пожарная сигнализация. Звук самой сигнализации не достигал требуемого уровня. Включить оповещение и оборудование дымоудаления можно было исключительно вручную и только с диспетчерского поста, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Кроме того, у части помещений в ТРЦ отсутствовала система автоматической пожарной сигнализации. Планы эвакуации на этажах не соответствовали реальной обстановке. А у управляющей компании не было документов о проверке противопожарной защиты, отсутствовал график работ по очистке вентиляции. По результатам надзорного мероприятия в отношении управляющей компании ТРЦ «Колумб» инициировали дело по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В адрес руководителя фирмы вынесли представление об устранении нарушений. Дело взято под контроль прокуратурой округа. Отметим, что площадь «Колумба» — 41000 квадратных метров, в здании около 130 арендаторов.

Ранее внеплановую проверку прошел ТЦ «Покровский пассаж» в Екатеринбурге. Специалисты нашли множество нарушений. На проверке побывал телеведущий Дан Пивоваров, который рассказал, что в здании отсутствовала система дымоудаления, а запасные выходы были завалены. Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В результате погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. После этого по всей стране стартовали внеплановые проверки всех торговых центров.

Иван Шестак
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