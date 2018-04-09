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09 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:22  09 апреля 2018 0

Родственники жертв авиакатастрофы с Ан-148 требуют отдать им останки близких

Родительский день. Северное и Широкореченское кладбища. Екатеринбург, венки, искусственные цветы
Родные хотят проститься с погибшими по-человеческиФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 разбился в Подмосковье
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Родственники и близкие пассажиров, погибших при крушении самолета Ан-148, требуют ускорить проведение генетической экспертизы. Семьи хотят похоронить жертв трагедии. С момента авиакатастрофы в Подмосковье прошло чуть менее двух месяцев.

За прошедшее время генетические исследования завершились только на 25%. В то же время следователи пообещали родственникам, что экспертиза займет три месяца, однако затем сроки увеличились до года. Над генетическим опознанием работают лишь девять экспертов из обещанных 150 специалистов. Очередное смещение дат выдачи тел объясняется тем, что работники заняты опознанием останков после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», пишет argumenti.ru.

Анна Толмасова, потерявшая при крушении самолета дочь Дарью, разместила на сайте Change.org петицию. «На данном этапе выполнено всего 25% процентов генетических экспертиз, предлагают захоронение в два этапа! Хоронить два раза… это ужас! Мы хотим кричать на весь мир от безысходности! Мы хотим похоронить своих близких! Мы думаем, если молча ждать, то можно сидеть и полгода, и год… Но это невыносимо тяжело…» — написала женщина. На момент публикации материала петицию подписали свыше 160 тысяч человек.

Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье 11 февраля. На его борту находился 71 человек. Лайнер столкнулся с землей на скорости 800 км/ч. Трагедия произошла спустя шесть минут и пять секунд после вылета из аэропорта Домодедово.

Иван Шестак
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