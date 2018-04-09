Скандальная ямальская корпорация пытается восстановить опасный мост

20:55 09 апреля 2018 0

Переправу через реку Пур, «Роснефтегаз» готовит к восстановлению Фото: Александр Иванов

Жителей поселка Уренгой обеспокоила активность на месте бывшего понтонного моста скандально известной «Корпорации Роснефтегаз». По словам очевидцев, приславших в редакцию фотографии, работники компании явно готовят к монтажу ранее демонтированный судебными приставами наплавной мост через реку Пур. Решение суда о демонтаже моста было вызвано многочисленными нарушениями безопасности в эксплуатации переправы.

Понтоны явно готовят к установке на реку Фото: Александр Иванов

В разговоре с агентством собственник корпорации Олег Ситников сказал, что речь о восстановлении моста не идет. Понтоны готовят к сезонному обслуживанию. При этом он подчеркнул, что «Корпорация Роснефтегаз» опротестовала решение суда по демонтажу моста. Суд, по словам Ситникова, признал демонтаж моста незаконным. И ответчики даже не стали подавать на апелляцию. Также он упрекнул приставов в том, что они демонтировали не тот мост, который предписывало решение суда. «Решение было на 254-м км реки Пур, а наш мост, который у нас украли судебные приставы, был на 252-м км», — уточнил Олег Ситников.

Предприниматель также утверждает, что на землю, где была ранее смонтирована переправа, у его компании действует договор аренды. Условия его соблюдены, аренда оплачена по 2018 год, включая налог на землю. Кроме того, руководитель «Роснефтегаза» рассказал, что на той стороне реки находится разрабатываемое его компанией Южно-Ярояхинское нефтяное месторождение, лицензию на которое они получили в 2016 году. Для работы на лицензионном участке нужно доставить тяжелую технику. А другая переправа, по словам Ситникова, не действует.

Напомним, компания «Роснефтегаз» в течение семи лет обслуживала наплавной мост через реку Пур. Последние пять лет к мосту были претензии со стороны контролирующих органов. В «Ростехнадзоре» утверждали, что мост находится в аварийном состоянии и представляет опасность для жизни. 21 августа 2017 года судебные приставы при участии администрации Пуровского района и поддержке сотрудников правоохранительных органов демонтировали наплавной мост. Компанию Олега Ситникова обязали компенсировать работу по демонтажу моста. Понтоны и баржи, составляющие наплавной мост, конфисковали. После того, как «Корпорация «Роснефтегаз» опротестовала решение суда, при попытке перегона барж обратно с места хранения одна из них утонула. В утоплении баржи Олег Ситников обвинил казаков, охраняющих арестованное судебными приставами имущество.