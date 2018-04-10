На российских заправках подорожал бензин

07:37 10 апреля 2018 5

Причина в снижении предложения бензина на рынке и росте акцизов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Со 2 по 9 апреля на московских авто-заправочных станциях (АЗС) резко подорожало топливо, следует из данных Московской топливной ассоциации. Цены подняли все независимые и входящие в нефтяные компании сети АЗС, за исключением «Лукойла» и «Газпром нефти», которые повысили стоимость нефтепродуктов еще раньше.

Так, стоимость литра бензина Аи-92 выросла на 10 копеек — до 38,75 рубля за литр, Аи-95 — на 12 коп. до 41,96 руб. При этом цена дизельного топлива увеличилась на 15 копеек — до 40,5 рубля за литр, сообщают «Ведомости». Для сравнения: весь предыдущий месяц топливо дорожало в основном на 1 коп. в неделю, максимум — на 5 коп. Цены на нефтепродукты росли весь март, в начале апреля биржевая стоимость топлива преодолела ценовые рекорды ноября 2017 года. Издание отмечает, что причина — в снижении предложения бензина на рынке и в росте акцизов.

«Из-за скачка оптовых цен АЗС сейчас торгуют всеми видами топлива в убыток, поэтому рост розничных цен обоснован и темпы роста, вероятно, будут ускоряться», — считает гендиректор агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Ряд независимых участников топливного рынка предложили меры по сдерживанию роста цен на топливо. Среди них — поэтапная либерализация розничных цен, повышение нормативов продаж автомобильного топлива на бирже до 50% от потребления и снижение ставок акцизов.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин спрогнозировал, что роста цен следует ожидать в июле 2018 года, сообщало «URA.RU». До указанной даты — только некоторый рост цен из-за некоторого повышения спроса. Традиционно бензин в России дорожает в весенний и летний сезоны с началом дачного сезона, напоминает ИА FlashNord.