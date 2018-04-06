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06 апреля 2018
05 апреля 2018
10:53  06 апреля 2018 0

Стало известно, когда в России подорожает бензин

Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, бензин, заправка, топливо, бензоколонка
Рост цен на топливо связан с сезонами года и стоимостью акцизовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин рассказал, что роста цен на бензин следует ожидать в июле 2018 года. Причиной увеличения стоимости он назвал традиционный повышенный спрос в весенний и летний сезоны, а также увеличение акцизов.

«Сейчас аномалий нет. Есть некоторое повышение спроса, в связи с этим может произойти некоторый рост цен, в том числе в розничном сегменте. Так обычно происходит, когда мы входим в весенний период полевых работ», — заверил Голомолзин. Он добавил, что после весны цены стабилизируются, а зимой иногда снижаются. Прошедшая зима была исключением — 1 января выросли акцизы на бензин пятого класса. Они стали выше на 10,7% и составили 11,2 тысячи рублей за тонну. С 1 июля они еще раз поднимутся — до 11,8 тысячи рублей. В результате прибавка к стоимости бензина с начала года составила около 50 копеек, с июля следует ожидать такого же роста, пишет «Российская газета».

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За стабильность цен на топливо, по мнению замглавы ФАС, говорит увеличение производства бензина. За март оно выросло на 8,6%, с начала года — на 7,4%. Из всего изготовленного объема топлива поставки на внутренний рынок увеличились на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. «То есть ресурсов достаточно», — подчеркнул Голомолзин. Однако на состоявшейся Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже заявили, что цены на бензин установили рекорд за весь период торгов с 2012 года, сообщает «Утро.ру».

Кроме того, эксперты, опрошенные «URA.RU», представляют иную картину. По их мнению, россияне могут в ближайшее время столкнуться не только с ростом цен на бензин, но и с его дефицитом. Так, специалисты в этой области прогнозируют увлечение стоимости не менее чем на пять рублей.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
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