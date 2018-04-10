{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,57
Динамика за 2 недели
Евро 71,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
08:50  10 апреля 2018 3

Два уральских региона вошли в топ-5 регионов с низким уровнем смертности

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, узи, здоровье, медицина, врач, больница
Уровень медпомощи в ЯНАО и ХМАО сопоставим с МосквойФото: Илья Московец © URA.RU

Ямал и Югра попали в пятерку регионов России с самым низким уровнем смертности. Тюменская область стала одним из субъектов федерации, где происходит заметное снижение этого показателя. Данные опубликовало Министерство здравоохранения.

Первое место рейтинга у Ингушетии (3,2 смерти на тысячу россиян). На втором — Чечня (4,6). Далее ЯНАО (4,9), Дагестан (5,1) и ХМАО (6,2). Тюменская область показала снижение смертности на 6,1%. Наиболее высокие показатели смертности, напротив, зафиксированы в Псковской (17,4), Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5) и Ивановской (15,8) областях.

Всего в России в 2017 году ушло из жизни 1,8 млн человек — это на 63,6 тысяч меньше, чем в 2016-м. В среднем уровень смертности по стране снизился на 3,9% (12,4 случая на тысячу населения). Снижение зафиксировано в 79 регионах страны.

Минздрав назвал причины высоких результатов на Кавказе и в ХМАО. В Дагестане, Чечне и Ингушетии традиционно непопулярно спиртное, там хороший климат и не последнюю роль играет совершенствование оказания медицинской помощи. Ямал же и Югра по уровню оказания медпомощи сопоставимы с Москвой, отметил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский в разговоре с «Известиями». Столица в рейтинг не попала из-за того, что множество людей приезжает туда лечиться из регионов, а в случае смерти больного пополняется статистика субъекта, где он скончался.

Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости туберкулезом в России за 10 лет снизился на 43%, напоминает «Национальная служба новостей». Отмечается, что чаще всего болеют люди в возрасте от 18 до 44 лет.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров