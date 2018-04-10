Два уральских региона вошли в топ-5 регионов с низким уровнем смертности

Ямал и Югра попали в пятерку регионов России с самым низким уровнем смертности. Тюменская область стала одним из субъектов федерации, где происходит заметное снижение этого показателя. Данные опубликовало Министерство здравоохранения.
Первое место рейтинга у Ингушетии (3,2 смерти на тысячу россиян). На втором — Чечня (4,6). Далее ЯНАО (4,9), Дагестан (5,1) и ХМАО (6,2). Тюменская область показала снижение смертности на 6,1%. Наиболее высокие показатели смертности, напротив, зафиксированы в Псковской (17,4), Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5) и Ивановской (15,8) областях.
Всего в России в 2017 году ушло из жизни 1,8 млн человек — это на 63,6 тысяч меньше, чем в 2016-м. В среднем уровень смертности по стране снизился на 3,9% (12,4 случая на тысячу населения). Снижение зафиксировано в 79 регионах страны.
Минздрав назвал причины высоких результатов на Кавказе и в ХМАО. В Дагестане, Чечне и Ингушетии традиционно непопулярно спиртное, там хороший климат и не последнюю роль играет совершенствование оказания медицинской помощи. Ямал же и Югра по уровню оказания медпомощи сопоставимы с Москвой, отметил директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский в разговоре с «Известиями». Столица в рейтинг не попала из-за того, что множество людей приезжает туда лечиться из регионов, а в случае смерти больного пополняется статистика субъекта, где он скончался.
Ранее сообщалось, что уровень заболеваемости туберкулезом в России за 10 лет снизился на 43%, напоминает «Национальная служба новостей». Отмечается, что чаще всего болеют люди в возрасте от 18 до 44 лет.