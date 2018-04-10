Российские военные будут в рассрочку платить за разбитые самолеты и танки

08:06 10 апреля 2018 0

В случае порчи имущества солдату нужно будет признать вину и согласовать график платежей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Военнослужащие РФ смогут в рассрочку компенсировать армии ущерб от разбитого ими самолета или сгоревшего танка. Для этого необходимо признать свою вину, подписать обязательство и согласовать график выплат.

В Минобороны готовят проект поправок к закону «О материальной ответственности военнослужащих». Документ также проходит антикоррупционную проверку, пишут «Известия». Поправки позволят солдатам и офицерам компенсировать ущерб в рассрочку.

Сегодня взыскать ущерб с солдата или офицера можно лишь через суд, который не всегда адекватно оценивает ситуацию. Иногда все ограничивается удержанием одного оклада с виновного, после чего технику списывают, но в некоторых случаях судьи, напротив, назначают неподъемные для солдат выплаты. Теперь дела, где не фигурирует уничтожение или повреждение техники на сотни тысяч или миллионы рублей, будут решаться без участия суда.

Действующий закон позволяет ежемесячно взыскивать до 20% доходов военнослужащего. В исключительных случаях выплаты достигают 50%.

Ранее «URA.RU» сообщало, что жены солдат-контрактников и офицеров смогут рассчитывать на пособия от Министерства обороны РФ в том случае, если не смогут устроиться на работу по специальности. В первую очередь денежные выплаты будут получать супруги военнослужащих, которые служат в отдаленных гарнизонах на Дальнем Востоке, в Заполярье и в Сибири.