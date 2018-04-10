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Главные новости Ямала
12:24  10 апреля 2018 4

На Ямале избитую сверстницей девочку переведут в другую школу. В ситуацию вмешался детский омбудсмен

АО
После вмешательства регионального омбудсмена пострадавшей школьнице найдут более комфортные условия для обученияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка ЯНАО Данило Трубицын побывал в городе Лабытнанги, где случилась драка двух девочек-подростков. После его встречи с мамой пострадавшей школьницы было принято решение о ее переводе в другую школу.

Трубицын провел совещание с главой администрации Лабытнанги и представителями всех профильных структур, отвечающих за работу с детьми. Во время встречи собравшиеся определили перечень первоочередных мер по стабилизации ситуации, направленных на защиту детей. Уже после уполномоченный по правам ребенка встретился с пострадавшей девочкой и ее мамой. «Выяснили, какие есть проблемы у них и нужна ли помощь. По результатам беседы решается вопрос о переводе пострадавшей девочки в другую школу, где, надеюсь, ей будет более комфортно», — сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» Данило Трубицын.

Напомним, в городском паблике «Лабытнанги Info» социальной сети в «ВКонтакте» было размещено видео, где девочка избивает свою сверстницу. Инцидент случился в школе №1. Уже после этого следственный отдел СК России и ОМВД по городу Лабытнанги установил всех участников происшествия.

Павел Маркуш
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