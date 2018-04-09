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16:05  09 апреля 2018 1

Установлены все участники избиения школьницы на Ямале

Захват заложников. Нижневартовск., полиция, мвд, нашивка
Следственный отдел СК и полицейские проводят проверку по факту избиения несовершеннолетнейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Следственный отдел СК России и ОМВД по городу Лабытнанги проводят проверку по факту избиения местной школьницы, о котором стало известно после публикации соответствующего видео в соцсети. На данный момент следствие установило всех участников происшествия.

Ученица одной из школ Лабытнанги жестоко избила свою сверстницу 5 апреля, сообщили в СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Злоумышленницей оказалась 15-летняя девушка, которая таким образом решила выяснить отношения со школьницей. «Пострадавшей выдано направление на судебно-медицинское освидетельствование. В настоящее время вред здоровью не определен, несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении по месту жительства», — рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО. «По данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — рассказали в управлении.

Ранее «URA.RU» сообщало, что видео с разборкой между ямальскими школьницами было размещено в городском паблике «Лабытнанги Info» социальной сети в «ВКонтакте». Избиение происходило на глазах у толпы свидетелей, которые к тому же подбадривали нападавшую. Однако видеоролик был удален после того, как инцидент заинтересовал правоохранителей.

Дарья Корчак
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