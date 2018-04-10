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10 апреля 2018
14:24  10 апреля 2018 1

Сгоревшую в Кемерове «Зимнюю вишню» строил бывший игрок уральского футбольного клуба

Вячеслав Вишневский играл в ФК «Уралмаш» в 1995 годуФото: footballfacts, скриншот
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В строительстве ТРК «Зимняя вишня» принимал участие бывший игрок ФК «Уралмаш» (сейчас команда носит название «Урал») Вячеслав Вишневский, по прозвищу «Вишня». Именно он реконструировал бывший кондитерский цех, который позже стал развлекательным центром, пишет «Медуза».

Уроженец Томска, Вишневский стал генеральным директором Кемеровского кондитерского комбината в 2009 году и возглавил реконструкцию здания. Окончательное решение о превращении фабрики принял бывший заместитель мэра Кемерово Андрей Калинин в 2013 году, отмечает издание.

В разговоре с «URA.RU» пиар-менеджер клуба «Урал» Юлия Назарова подтвердила, что Вишневский играл за уральскую команду в 1995 году (когда клуб еще назывался «Уралмаш» — прим.ред.). Вишневский приехал из «Томи» в 18 лет, но надолго в «Уралмаше» не остался: спортсмен сменил несколько команд, а после завершил карьеру.

Пожар в Кемерове унес жизни 64 человек. В начале апреля губернатор области Аман Тулеев сложил полномочия, а его место занял Сергей Цивилев, назначенный президентом Владимиром Путиным, напоминает RNS. Сегодня стало известно, что Тулеев возглавил парламент Кузбасса.

Семен Гринберг
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