Сгоревшую в Кемерове «Зимнюю вишню» строил бывший игрок уральского футбольного клуба

14:24 10 апреля 2018 1

Вячеслав Вишневский играл в ФК «Уралмаш» в 1995 году Фото: footballfacts, скриншот

В строительстве ТРК «Зимняя вишня» принимал участие бывший игрок ФК «Уралмаш» (сейчас команда носит название «Урал») Вячеслав Вишневский, по прозвищу «Вишня». Именно он реконструировал бывший кондитерский цех, который позже стал развлекательным центром, пишет «Медуза».

Уроженец Томска, Вишневский стал генеральным директором Кемеровского кондитерского комбината в 2009 году и возглавил реконструкцию здания. Окончательное решение о превращении фабрики принял бывший заместитель мэра Кемерово Андрей Калинин в 2013 году, отмечает издание.

В разговоре с «URA.RU» пиар-менеджер клуба «Урал» Юлия Назарова подтвердила, что Вишневский играл за уральскую команду в 1995 году (когда клуб еще назывался «Уралмаш» — прим.ред.). Вишневский приехал из «Томи» в 18 лет, но надолго в «Уралмаше» не остался: спортсмен сменил несколько команд, а после завершил карьеру.

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