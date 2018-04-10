Тулеев возглавил парламент Кузбасса

10:07 10 апреля 2018 0

Тулеева выбрали почти единогласно Фото: kemoblast.ru

Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева выбрали председателем Совета народных депутатов региона. На внеочередной сессии парламента 10 апреля за его кандидатуру проголосовало 38 человек, один голос был «против», передает корреспондент «URA.RU». Голосование было тайным, всего была вынесена одна кандидатура.

Напомним, Тулеева выдвинули на пост спикера парламента Кузбасса после его отставки с поста губернатора области. Сейчас врио главы региона — вице-губернатор Сергей Цивилев.

Ранее занимавший пост главы Совета народных депутатов Алексей Спицын подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Амана Тулеева. Против кандидатуры экс-губернатора высказывался руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов, писало «URA.RU».