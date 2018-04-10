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10 апреля 2018
14:18  10 апреля 2018 13

Силуанов предложил россиянам самим позаботиться о достойной пенсии‍

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, силуанов антон, жест рукой
Государство планирует запустить систему индивидуального пенсионного капиталаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Граждане РФ сами должны заботиться о достойном уровне своей пенсии через накопительные системы, а не надеяться только на государство. К такому выводу глава Министерства финансов России Антон Силуанов пришел во время выступления на апрельской конвенции в Высшей школе экономики.

«Помимо государственного пенсионного обеспечения, граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию. Это должно стимулировать и развитие пенсионных накоплений», — пояснил Силуанов.

Во время своего выступления глава Минфина рассказал, что в ближайшее время государство планирует запустить систему индивидуального пенсионного капитала. Силуанов рассчитывает, что она будет интересна гражданам, передает Life.ru.

Ранее министр финансов Антон Силуанов пояснил, что выплаты работающим пенсионерам не будут повышаться. По мнению главы Минфина, у пенсионеров есть «возможность иметь больше средств и доходов».

Павел Маркуш
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