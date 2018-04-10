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10 апреля 2018
15:06  10 апреля 2018 0

К ЧМ-2018 в Екатеринбург приедет курганская техника

Новая площадка Кургандормаш Курган, кургандормаш
В уральскую столицу отправятся шесть машин с курганского предприятияФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Курганский завод дорожных машин поставит свою технику для уборки улиц Екатеринбурга во время чемпионата мира по футболу. АО «Кургандормаш» стало единственным участником аукциона, объявленного городской администрацией в рамках подготовки к событию мирового масштаба.

До 8 июня курганское предприятие обязуется поставить заказчику шесть вакуумных подметальных машин, предназначенных для сбора мусора и погрузки его в кузов самосвала-тягача. По одной единице техники отправится в каждый район уральской столицы, кроме Верх-Исетского, где расположен стадион «Екатеринбург Арена».

Общая цена контракта, согласно данным сайта госзакупок, составила 67 миллионов 136 тысяч 158 рублей. Стоимость одного автомобиля — около 11 миллионов рублей. Получить оперативный комментарий у представителей АО «Кургандормаш» «URA.RU» не удалось. Ранее агентство сообщало, что техника АО «Кургандормаш» убирает улицы Москвы и Санкт-Петербурга, также к выпуску готовятся уникальные машины для зарубежного рынка.

Вера Чернышева
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