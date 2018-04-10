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10 апреля 2018
15:17  10 апреля 2018 0

Россиян предупредили о риске дефицита продуктов

Мясокомбинат
Треть производителей не готова к переходу на систему электронной сертификацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из крупнейших российских ретейлеров — X5 Retail Group («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток») — заявил, что треть производителей животной продукции не готова к переходу на систему электронной сертификации «Меркурий». Поставки с 1 июля 2018 года могут быть сорваны, что приведет к дефициту товаров в магазинах.

«Среди топ-100 поставщиков Х5 почти 35% на настоящий момент не провели тестирование системы на своих предприятиях, не адаптировали бизнес-процессы и находятся в зоне высокого риска невозможности осуществлять поставки», — приводят «Ведомости» сообщение компании.

В системе «Меркурий» необходимо оформлять все ветеринарные сопроводительные документы. Нововведение коснется производителей сырья и готовых продуктов.

Семен Гринберг
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